Сальдо заявил о смене тактики ВСУ на херсонском направлении

Владимир Сальдо: ВСУ сменили тактику на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику на херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские военные используют артиллерию, включая кассетные боеприпасы и минометы. «Но они добивают только недалеко за береговую линию», — подчеркнул он. Сальдо добавил, что украинская армия терроризирует население дронами.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что ВСУ фактически прекратили попытки закрепиться на левом берегу Днепра. Сальдо сообщил, что украинские подразделения прекратили попытки форсировать Днепр.

Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин ранее предупредил о возможной провокации Украины с химоружием. По его словам, риск дальнейшего нарушения ВСУ законов ведения войны велик.