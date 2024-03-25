Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:40, 25 марта 2024Бывший СССР

Сальдо заявил о смене тактики ВСУ на херсонском направлении

Владимир Сальдо: ВСУ сменили тактику на херсонском направлении
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику на херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские военные используют артиллерию, включая кассетные боеприпасы и минометы. «Но они добивают только недалеко за береговую линию», — подчеркнул он. Сальдо добавил, что украинская армия терроризирует население дронами.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что ВСУ фактически прекратили попытки закрепиться на левом берегу Днепра. Сальдо сообщил, что украинские подразделения прекратили попытки форсировать Днепр.

Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин ранее предупредил о возможной провокации Украины с химоружием. По его словам, риск дальнейшего нарушения ВСУ законов ведения войны велик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Суд арестовал обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Как проходило заседание?

      В США ответили на перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31

      Захарова назвала сегодняшних американцев самой напуганной нацией

      В российские ТЦ задумали внедрить вооруженную охрану

      На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание

      Названы сроки голосования Конгресса США о помощи Украине

      Постпред при ВТО объяснил последствия выхода России из организации

      Глава Apple тайно сообщил о скором запуске Vision Pro в Китае

      Работодатель рассказал об одном из обвиняемых в теракте в «Крокусе»

      В России предупредили о возможной провокации Украины с химоружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше