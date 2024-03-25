В России предупредили о возможной провокации Украины с химоружием

Постпред РФ при ОЗХО предупредил о возможной провокации Украины с химоружием

Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин предупредил о возможной провокации Украины с химоружием. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, риск дальнейшего нарушения ВСУ законов ведения войны велик. «При поддержке западных кураторов они чувствуют свою безнаказанность и, несомненно, продолжат устраивать различные провокации, в том числе и с применением химоружия», — сказал он.

В 2023 году советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявлял, что украинские военные применяют химоружие. Как он утверждал, армия Украины использовала его на соледарском и артемовском направлениях.