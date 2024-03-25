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20:01, 25 марта 2024Интернет и СМИ

В Госдуме объяснили отказ телеканалов менять сетку вещания в день теракта

Депутат Ющенко: каналы не меняли сетку вещания в день теракта из-за риска паники
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко назвал возможную причину отказа телеканалов менять сетку вещания 22 марта, когда произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Его комментарий приводит «Абзац».

Ющенко заявил, что каналы не меняли сетку вещания в день теракта из-за риска посеять панику в обществе. «Зачастую в Telegram-каналах вкидываются вбросы с целью дестабилизации общества. Центральным каналам ни в коем случае нельзя это поддерживать», — объяснил он.

Депутат Госдумы уточнил, что в день общенационального траура, 24 марта, телеканалы воздержались от показа развлекательных передач.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу, 22 марта, перед началом выступления группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу, а затем подожгли помещение. Когда в сети появились первые сообщения об атаке террористов, Первый канал, «Россия 1», НТВ и ряд других федеральных каналов решили не менять сетку вещания. На них транслировались запланированные развлекательные программы.

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      Олег Давыдов
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