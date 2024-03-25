Один из арестованных по делу «Крокуса» привлекался за хищение из магазина

Арестованный по делу «Крокуса» Исломов привлекался за хищение шоколадок в Твери

Арестованный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов в 2021 году в Твери был оштрафован на одну тысячу рублей за хищение шоколадок. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на постановление Центрального районного суда Твери.

Как указано в материалах суда, Исломов проходил по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.27 КоАП («Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей»).

Было установлено, что мужчина совершил кражу из магазина «Пятерочка» в Твери. Он похитил два шоколада «Милка» общей стоимостью 191 рубль, «Риттер спорт» цельный лесной орех в количестве двух штук стоимостью 159 рублей.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере одна тысяча рублей», — говорится в документах.

Ранее стало известно, что участник организации теракта — Диловар Исломов — пробудет под стражей до 22 мая.