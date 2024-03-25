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20:07, 25 марта 2024Из жизни

Самый опасный медведь растерзал двух фермеров и напал на женщину

The New Indian Express: в Индии медведь-губач растерзал двух человек

Фото: Bernd Thissen / dpa / Globallookpress.com

В индийском штате Андхра-Прадеш три человека пострадали в результате нападения губача — разновидности медведей, считающейся самой опасной для людей. Об этом сообщает The New Indian Express.

Медведь напал на 45-летнего фермера и его жену, когда те работали в саду на краю деревни. Их крики услышал 50-летний сосед и бросился на выручку. Он приехал на тракторе, однако медведь набросился и на него и вытащил из кабины. На шум сбежались другие жители деревни, вооруженные палками и камнями. Им удалось обратить губача в бегство.

Пострадавшую женщину доставили в больницу. Оба фермера, которых растерзал медведь, потеряли много крови. Врачи не смогли им помочь.

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Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, крайне опасны, поскольку нападают на людей чаще, чем медведи других видов. За последние 20 лет в результате подобных инцидентов пострадали тысячи жителей Индии.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Хавери, штат Карнатака, спасла мужа и брата от нападения трех губачей. Женщина ударила одного из медведей топором, а муж и брат индианки стали забрасывать двух других животных камнями.

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      Олег Парамонов
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