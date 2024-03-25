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10:22, 25 марта 2024Бывший СССР

В Азербайджане арестовали планировавшего теракты мужчину

СГБ Азербайджана: арестован мужчина, планировавший теракты на территории страны

Фото: Aziz Karimov / Reuters

В Азербайджане арестован мужчина, планировавший теракты на территории страны. Об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) республики.

Уточняется, что был арестован гражданин Азербайджана Аскеров Бахруз Алимамед оглы 1988 года рождения, проживавший в Мурманске. Согласно заявлению СГБ, он готовился совершить террористический акт, контактируя с другими лицами, чтобы нарушить общественную безопасность в республике и создать панику среди населения.

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      Кристина Есикова
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