В Азербайджане арестовали планировавшего теракты мужчину

СГБ Азербайджана: арестован мужчина, планировавший теракты на территории страны

В Азербайджане арестован мужчина, планировавший теракты на территории страны. Об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) республики.

Уточняется, что был арестован гражданин Азербайджана Аскеров Бахруз Алимамед оглы 1988 года рождения, проживавший в Мурманске. Согласно заявлению СГБ, он готовился совершить террористический акт, контактируя с другими лицами, чтобы нарушить общественную безопасность в республике и создать панику среди населения.