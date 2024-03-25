В Дагестане арестовали росгвардейца за ДТП с летальным исходом

В Дагестане поместили в СИЗО росгвардейца, который пьяным насмерть сбил ребенка

В Дагестане арестовали 48-летнего росгвардейца, подозреваемого в ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Правоохранитель будет находиться в СИЗО до 22 мая.

Вечером 21 марта недалеко от Махачкалы на федеральной трассе Астрахань — Махачкала пьяный водитель Cadillac сбил двух пешеходов — 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Подросток не выжил. Вторая пострадавшая госпитализирована в критическом состоянии. Росгвардеец попытался скрыться, но в течение часа его задержали сотрудники МВД.

Отмечается, что подозреваемый был заместителем командира роты ОМОН.