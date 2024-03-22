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08:52, 22 марта 2024Силовые структуры

В Дагестане задержали бывшего росгвардейца за ДТП

В Дагестане задержали экс-росгвардейца за ДТП, в котором погиб 13-летний мальчик

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Дагестане задержали 48-летнего бывшего росгвардейца в качестве подозреваемого в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с летальным исходом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, вечером 21 марта недалеко от Махачкалы на федеральной трассе Астрахань — Махачкала пьяный водитель Cadillac сбил двух пешеходов — 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Подросток не выжил. Вторая пострадавшая госпитализирована в критическом состоянии.

Экс-правоохранитель попытался скрыться, но в течение часа его задержали сотрудники МВД. Отмечается, что подозреваемый был заместителем командира роты ОМОН в Росгвардии.

Ранее стало известно, что Ростовский суд приговорил к шести годам колонии-поселения экс-судью в отставке Юрия Захарчевского, который сбил велосипедиста в Краснодаре и скрылся с места аварии.

ДТП с участием Захарчевского произошло в апреле 2020 года. Судья Краснодарского краевого суда, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на велосипедиста и не оказал ему первую помощь. Пострадавший не выжил.

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      Екатерина Кашурникова
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