Сбившему велосипедиста российскому экс-судье дали шесть лет колонии-поселения

Суд дал 6 лет колонии-поселения экс-судье, сбившему велосипедиста в Краснодаре

Ростовский суд приговорил к шести годам колонии-поселения экс-судью в отставке Юрия Захарчевского, который сбил велосипедиста в Краснодаре и скрылся с места аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, осужденный отправится к месту отбывания наказания самостоятельно, без сопровождения конвоя.

ДТП с участием Захарчевского произошло весной 2020 года. Судья Краснодарского краевого суда, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на велосипедиста, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший не выжил.

В отношении Захарчевского было возбуждено уголовное дело по статьям 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ. Прокурор запрашивал для фигуранта десять лет тюрьмы, а также лишение водительских прав сроком на три года.