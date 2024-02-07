Сбившему велосипедиста российскому судье запросили десять лет тюрьмы

Прокурор запросил 10 лет тюрьмы для судьи, сбившего велосипедиста в Краснодаре

Гособвинение запросило десять лет тюрьмы для судьи Краснодарского краевого суда в отставке Юрия Захарчевского, сбившего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Прокурор также запросил для экс-судьи лишение водительских прав сроком на три года. Дело будет рассматриваться в Ростове, чтобы обвиняемый не смог повлиять на ход следствия.

Авария с участием Захарчевского произошла в апреле 2020 года. Судья, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на велосипедиста, который передвигался по его полосе движения. Не оказав первой помощи, мужчина скрылся с места происшествия. Потерпевший не выжил.

В отношении Захарчевского было возбуждено уголовное дело по статьям 264 (Нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека) и 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

