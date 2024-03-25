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17:42, 25 марта 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре сообщили о сотнях заблокированных фишинговых сайтах

Роскомнадзор заблокировал 326 фишинговых ресурсов в период с 18 по 24 марта

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора сообщил о сотнях фишинговых сайтах, заблокированных в период с 18 по 24 марта. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в указанный срок специалисты ЦМУ ССОП заблокировали 326 фишинговых ресурсов.

Кроме того, центру также удалось отразить одну DDoS-атаку, а также выявить и устранить 190 нарушений маршрутизации трафика.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что во время выборов президента России ЦМУ ССОП отразил 501 DDoS-атаку на российские системы. Также отмечалось, что специалисты смогли найти и заблокировать 275 фишинговых ресурсов.

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