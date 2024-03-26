В Минпромторге назвали важную цель для российской экономики

Глава Минпромторга Мантуров: РФ нужно войти в топ-25 стран по уровню роботизации

Одной из важных задач для российской экономики в среднесрочной перспективе станет вхождение страны в список топ-25 государств по уровню роботизации. Об этом заявил глава Министерства промышленности (Минпромторга) РФ Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

В число приоритетных направлений он включил станкостроение и производство промышленных роботов, а также литейное и термическое оборудование. «Излишне говорить, насколько это важно для многих секторов машиностроения и ОПК (оборонно-промышленного комплекса — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Мантуров.

Он также добавил, что власти определили все цели, меры поддержки и источники финансирования для развития этой отрасли. В этом году правительство выделит почти 130 миллиардов рублей, а до 2030-го — более 300 миллиардов, уточнил министр.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия вошла в десятку мировых лидеров по объему совокупных вычислительных мощностей. При этом общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5 процента.