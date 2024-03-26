Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 26 марта 2024Бывший СССР

Отставку секретаря СНБО Украины объяснили скандалами

Политолог Суздальцев: уволенный глава СНБО Данилов портил репутацию Украины
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Volodymyr Tarasov / ukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Уволенный с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов портил репутацию власти своими скандалами. Так в разговоре с РЕН ТВ отставку чиновника объяснил российский политолог Андрей Суздальцев.

«Данилов (...) постоянно анонсировал то, что офис президента — воровская малина, где собрались всякие уголовники и маргиналы. С этим в самом начале можно было мириться, но сейчас (...) демонстрирование таких странных личностей Западу, США как-то неприятно», — приводятся в публикации слова эксперта.

Суздальцев добавил, что поводом к отставке главы СНБО стали слова политика о спецпредставителе Китая по делам Евразии Ли Хуэе. Данилов тогда нецензурно исковеркал имя китайского дипломата.

Зеленский подписал указ об отставке Данилова 26 марта. Как сообщили в Верховной Раде, он может быть назначен на должность посла Украины в Норвегии.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

      Россиянин поехал в командировку и лишился трех миллионов рублей из-за аферистов

      Оценено подорожание поставляемого в Европу урана из России

      Блинкен связал теракт в «Крокусе» с оставшейся угрозой от ИГИЛ

      В Приднестровье отвергли планы по присоединению к России

      Названа дата запуска спутника «Ресурс-П» №4

      Энергокомпанию Украины обвинили в раскрытии реального ущерба от ударов ВС России

      Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком

      Внучку экс-президента Узбекистана оставили без дома в Беверли-Хиллз

      Россиян предупредили о риске одного популярного в быту правила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше