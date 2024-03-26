Отставку секретаря СНБО Украины объяснили скандалами

Политолог Суздальцев: уволенный глава СНБО Данилов портил репутацию Украины

Уволенный с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов портил репутацию власти своими скандалами. Так в разговоре с РЕН ТВ отставку чиновника объяснил российский политолог Андрей Суздальцев.

«Данилов (...) постоянно анонсировал то, что офис президента — воровская малина, где собрались всякие уголовники и маргиналы. С этим в самом начале можно было мириться, но сейчас (...) демонстрирование таких странных личностей Западу, США как-то неприятно», — приводятся в публикации слова эксперта.

Суздальцев добавил, что поводом к отставке главы СНБО стали слова политика о спецпредставителе Китая по делам Евразии Ли Хуэе. Данилов тогда нецензурно исковеркал имя китайского дипломата.

Зеленский подписал указ об отставке Данилова 26 марта. Как сообщили в Верховной Раде, он может быть назначен на должность посла Украины в Норвегии.