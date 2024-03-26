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14:28, 26 марта 2024Интернет и СМИ

Пользователей Telegram предупредили об угрозе безопасности их данных

The Verge: участие в программе по подписке Telegram Premium может быть опасно

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Участие в программе, предлагающей бесплатную подписку Telegram Premium, может нести угрозу для безопасности данных пользователей. Об опасности новой функции предупредил портал The Verge.

«Telegram предлагает новый способ получить подписку Premium бесплатно: все, что нужно сделать, — это указать свой номер телефона, чтобы с него рассылались одноразовые пароли другим пользователям для входа в аккаунт. На самом деле это звучит как ужасная идея, особенно для сервиса обмена сообщениями, который ставит во главу угла конфиденциальность личных данных», — говорится в материале.

Отмечается, что получатели одноразовых паролей будут видеть номер телефона отправителя. Как обратило внимание издание, на сайте Telegram указано, что администрация мессенджера не несет ответственности за «любые неудобства, притеснения или вред», предпринятых пользователями, которым стал известен номер телефона участника программы. Кроме того, утверждается, что мессенджер не будет нести ответственность, если оператор связи будет взимать плату с человека за отправку кодов.

О том, что Telegram стал предлагать бесплатную подписку Premium в обмен на использование номера для рассылки одноразовых паролей, стало известно 21 февраля. Уточнялось, что максимально можно будет отправить до 150 сообщений в месяц. При этом пароли могут рассылаться пользователям из разных стран мира.

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      Олег Давыдов
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