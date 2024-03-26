69-я параллель
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12:02, 26 марта 202469-я параллель

В российском регионе пожаловались на москвичей из-за нехватки одного продукта

Ресторатор Ермаков: из-за москвичей в Мурманской области не хватает оленины

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Из-за москвичей в ресторанах Мурманской области обнаружилась нехватка одного продукта — оленины. Об этом заявил ресторатор, бренд-шеф рестобара «Ягельsky» Алексей Ермаков, его слова приводит портал «СеверПост».

Как заявил владелец ресторана, из-за высокого спроса на оленину продукт не успевает попасть в местные заведения — мясо перекупают рестораны из Ленинградской области, Красноярска, Ямало-Ненецкого автономного округа, но чаще всего оленину отправляют в Москву.

«Приходится выпрашивать, по каплям ждать поставок, чуть ли не по 10 килограммов в неделю», — пожаловался на высокий спрос Ермаков.

Ранее стало известно, что посетители Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попробовали мороженое и бодрящий напиток из оленины, которые предлагали на стенде Арктики. В рецепт напитка, который привезли из Норильска, входит тертая оленина, сироп, а также измельченные ягоды брусники и голубики.

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      Марк Леонов
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