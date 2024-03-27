Часть россиян предупредили об аномальных морозах

Синоптик Вильфанд: морозы до минус 40 градусов ожидаются в 9 регионах России

Морозы до минус 40 градусов Цельсия ожидаются в ближайшие дни в девяти регионах России. Об аномальной погоде предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Синоптик уточнил, что речь идет о севере Урала, Сибири, Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области. «Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», — заявил Вильфанд.

С 27 по 29 марта в Ненецком автономном округе и Республике Коми столбики термометров опустятся до минус 27-28 градусов Цельсия. В Ямало-Ненецком АО температура понизится до минус 32 градусов, в Ханты-Мансийском АО — до минус 20-23 градусов, а в Красноярском крае — до минус 35 градусов Цельсия. В центре Якутии может похолодать до минус 36-40 градусов Цельсия, а в Иркутской области — до минус 23-30 градусов Цельсия, отметил синоптик.

Ранее главный специалист агентства «Метеобюро» Татьяна Позднякова спрогнозировала аномально теплый конец марта в Москве. По словам метеоролога, температура воздуха в воскресенье, 31 марта, будет достигать плюс 15-17 градусов Цельсия.