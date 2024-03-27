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22:48, 27 марта 2024Россия

Данные о смерти двух фигурантов по «Крокусу» опровергли

Данные о смерти двух фигурантов по «Крокусу» назвали недостоверными

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Информация о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не соответствует действительности. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников, пишет РИА Новости.

«На данный момент сообщения об их местоположении и смерти задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях», — подчеркнул он.

По словам Мельникова, террористов до конца жизни ждет нахождение в камере площадью 4-6 квадратных метров. Передвигаться они будут лишь в согнутом положении с руками за спиной, с ними нельзя будет контактировать другим заключенным.

Пожизненное заключение Мельников назвал страшным. По его словам, большинство людей, которые находятся на пожизненном, просят о скорой смерти.

Ранее в сети появилась информация, что двое из арестованных по делу о теракте в подмосковном «Крокусе» якобы скончались в СИЗО.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в России начали обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь. С инициативой вернуть смертную казнь для преступников, задержанных после стрельбы в концертном зале, выступили, в частности, в Совете Федерации и Госдуме.

Теракт в «Крокусе» произошла вечером в пятницу, 22 марта. Все исполнители теракта были задержаны в Брянской области — они пытались вырваться из России на территорию Украины на автомобиле.

25 марта глава СКР Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что все обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» на допросе и в суде признали свою вину.

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      Марина Совина
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