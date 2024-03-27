Украинский снайпер Дед рассказал о заморозке конфликта в 2025 году

Боец ВСУ с позывным Дед: фронт заморозится в начале 2025 года

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Дед заявил, что заморозка конфликта и активных боевых действий произойдет в начале 2025 года. Слова военнослужащего передает «Страна».

«Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет... Мне даже сложно слово сказать правильно это. Не перемирие, но будет некая заморозка активных действий на фронте, как это было в принципе по линии АТО в свое время», — рассказал боец.

По его мнению, основные боевые действия будут происходить до конца 2024 года, и Россия может провести мобилизацию для захвата «по максимуму территорий Украины».

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на командующего объединенными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи заявила, что Киев может использовать 2024 год для защиты и восстановления ВСУ, а в 2025 году начать новую попытку контрнаступления.

Американские военные чиновники, по словам NYT, предупреждают, что лучшее, на что может рассчитывать Киев, — значительная заморозка конфликта.