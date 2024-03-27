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00:47, 27 марта 2024Россия

В Подмосковье произошла массовая авария

В Подмосковье грузовик столкнулся с семью машинами, пострадали два человека

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Московской области столкнулись грузовик и семь легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что ДТП произошло на 28 километре автодороги М2 «Крым» во вторник, 26 марта, около 21:30 по московскому времени. По данным ведомства, в результате столкновения пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. Движение в районе аварии затруднено, на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, добавили в пресс-службе.

Ранее на 45-километре МКАД грузовик врезался в военный автобус и загорелся. Одного человека спасти не удалось.

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      Марина Совина
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