В Подмосковье произошла массовая авария

В Подмосковье грузовик столкнулся с семью машинами, пострадали два человека

В Московской области столкнулись грузовик и семь легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что ДТП произошло на 28 километре автодороги М2 «Крым» во вторник, 26 марта, около 21:30 по московскому времени. По данным ведомства, в результате столкновения пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. Движение в районе аварии затруднено, на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, добавили в пресс-службе.

Ранее на 45-километре МКАД грузовик врезался в военный автобус и загорелся. Одного человека спасти не удалось.