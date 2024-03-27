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11:15, 27 марта 2024Россия

Назван способ сделать баллы ЕГЭ московских школьников еще выше

Ракова: новые онлайн-курсы в МЭШ помогут школьникам получить баллы ЕГЭ еще выше

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

С марта 2024 года столичные одиннадцатиклассники начали проходить онлайн-курсы углубленного уровня по подготовке к ЕГЭ. Они работают на платформе «МЭШ» (Московская электронная школа). Учащиеся разбирают сложные задания по пяти предметам. Как рассказала виц-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, занятия разработаны для амбициозных одиннадцатиклассников, которые планируют получить высокие баллы на ЕГЭ, а также будут полезны всем желающим.

«В прошлом году мы запустили пилотный проект по подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ в формате практикумов. Мы получили положительную обратную связь от школьников, их родителей и учителей. В этом году мы продолжили этот проект, расширили его уже на 450 школ и дополнили набор функций "Московской электронной школы". Одной из новинок в МЭШ стал доступ к онлайн-курсам для ребят, которые стремятся получить наивысшие баллы на экзамене», — отметила вице-мэр.

По ее словам, в рамках нового проекта опытные тренеры и наставники, которые обычно готовят победителей и призеров олимпиад, в доступной форме разбирают сложные задания ЕГЭ и помогают выстроить алгоритмы для их решения.

Сейчас еженедельно проходят два онлайн-семинара по математике, физике, биологии, литературе и обществознанию. Занятия ведут учителя из Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки. Также школьники могут выполнять тесты и самостоятельно изучать материалы. Чтобы подготовка была увлекательной, в каждом уроке учеников ждут интерактивные задания и опросы. Ознакомиться с тематическими планами и расписанием можно на сайте ЦПМ.

Как отметили в Соцкомплексе Москвы, в программы включены темы, вызывающие вопросы у большинства школьников: на курсе по обществознанию рассказывают о подходах к решению вопросов с развернутым ответом, разбирают наиболее сложные задания, основанные на социальной практике современной России; в материалах по физике особое внимание уделяют разбору качественных задач, а также решению заданий по механике высокого уровня сложности и так далее.

Присоединиться к обучению можно с помощью платформы «МЭШ»: переход к курсам доступен на главной странице библиотеки образовательных материалов среди предметных подборок по подготовке к ЕГЭ. Обучение доступно только для авторизованных столичных пользователей МЭШ.

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      Инга Разумовская
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