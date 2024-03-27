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15:31, 27 марта 2024Бывший СССР

Киев ответил Германии на предложение заморозить военный конфликт на Украине

Посол Украины Макеев: Киев не согласится на заморозку военного конфликта

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Украина не согласится на заморозку военных действий, спасая Европу от «огромной войны». Так на предложение Германии заморозить вооруженных конфликт ответил посол Киева в Берлине Алексей Макеев, передает «РБК-Украина».

По его словам, такое решение означало бы начало огромной войны в Европе. При этом дипломат сослался на ход переговоров в 2014 году, в которых Германия принимала участие.

Макеев также заявил, что на присоединенных Россией территориях проживает множество украинцев, которых Киев не хочет «оставлять». «Именно поэтому мы не согласны на заморозку», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии поддержки со стороны Германии. По его словам, Берлин «завязывается в узлы», обсуждая вопрос о поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет большой дальности Taurus.

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      Алевтина Запольская
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