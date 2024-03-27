Киев ответил Германии на предложение заморозить военный конфликт на Украине
Украина не согласится на заморозку военных действий, спасая Европу от «огромной войны». Так на предложение Германии заморозить вооруженных конфликт ответил посол Киева в Берлине Алексей Макеев, передает «РБК-Украина».
По его словам, такое решение означало бы начало огромной войны в Европе. При этом дипломат сослался на ход переговоров в 2014 году, в которых Германия принимала участие.
Макеев также заявил, что на присоединенных Россией территориях проживает множество украинцев, которых Киев не хочет «оставлять». «Именно поэтому мы не согласны на заморозку», — подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии поддержки со стороны Германии. По его словам, Берлин «завязывается в узлы», обсуждая вопрос о поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет большой дальности Taurus.