Критик Бабичев оценил пользу дуэта с Пугачевой для молодого исполнителя

Критик Бабичев: дуэт с Пугачевой ничего не даст молодому певцу

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев оценил пользу дуэта с певицей Аллой Пугачевой для молодого исполнителя. Его слова приводит NEWS.ru.

«В ближайшее время дуэт с Пугачевой ничего особо не даст молодому певцу. Конечно, на него обратят внимание. Но говорить о новом витке в карьере я бы не стал», — высказался Бабичев.

Критик отметил, что для никому не известного артиста дуэт с исполнительницей может стать удачным началом карьеры. «Лет через 15-20 дуэт с Пугачевой станет классным моментом из его биографии», — пояснил он. Бабичев также добавил, что когда Пугачевой не станет, записавший с ней песню певец может заново обрести популярность.

Ранее стало известно, что Пугачева может выпустить дуэт с малоизвестным артистом к своему 75-летию, которое наступит 15 апреля.