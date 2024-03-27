Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:33, 27 марта 2024Культура

Критик Бабичев оценил пользу дуэта с Пугачевой для молодого исполнителя

Критик Бабичев: дуэт с Пугачевой ничего не даст молодому певцу
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев оценил пользу дуэта с певицей Аллой Пугачевой для молодого исполнителя. Его слова приводит NEWS.ru.

«В ближайшее время дуэт с Пугачевой ничего особо не даст молодому певцу. Конечно, на него обратят внимание. Но говорить о новом витке в карьере я бы не стал», — высказался Бабичев.

Критик отметил, что для никому не известного артиста дуэт с исполнительницей может стать удачным началом карьеры. «Лет через 15-20 дуэт с Пугачевой станет классным моментом из его биографии», — пояснил он. Бабичев также добавил, что когда Пугачевой не станет, записавший с ней песню певец может заново обрести популярность.

Ранее стало известно, что Пугачева может выпустить дуэт с малоизвестным артистом к своему 75-летию, которое наступит 15 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянка заявила, что в «Крокусе» убили мало людей, и попыталась оправдаться. Что она рассказала полицейским?

      Чипированный Маском человек рассказал об изменениях в жизни

      Пластический хирург предрек Кологривому роли бомжей

      Актриса Ева Мендес объяснила уход из кино после отношений с Гослингом

      Чудом избежавший пожара в «Зимней вишне» танцор опоздал в «Крокус» в день атаки

      Роскошную квартиру Карла Лагерфельда в Париже продали за 10 миллионов евро

      Россиян предупредили о смертельной пищевой добавке из Японии

      Нетаньяху заявил о послании ХАМАС о невозможности изолировать Израиль

      Известная актриса завещала наследникам клад и квартиру за 150 миллионов рублей

      HeadHunter одобрили перерегистрацию с Кипра на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше