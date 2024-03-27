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10:45, 27 марта 2024Культура

Культурные площадки Москвы ответили на вопрос о массовой сдаче билетов

Культурные площадки Москвы не фиксируют массовой сдачи билетов после теракта

Фото: jdwfoto / Shutterstock / Fotodom

Представители культурных площадок Москвы ответили на вопрос о массовой сдаче билетов после произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, участники рынка заметили «ощутимый спад» за выходные, следующие после трагедии, однако сейчас не фиксируют массовую сдачу билетов.

«Думаю, что через одну-две недели [спрос] вернется на обычный уровень. Также есть желающие сдать билеты на ряд ближайших мероприятий, но массового потока подобных обращений нет», — рассказал пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский, подчеркнув, что площадка возвращает средства при сдаче билетов.

Представители площадки «МТС Live Холл» рассказали, что получили большое количество обращений от желающих сдать билеты. «Возврат денежных средств за билеты на мероприятия, до которых осталось более трех дней, доступен по кнопке в личном кабинете, возвраты за отмененные мероприятия 23 и 24 марта мы провели автоматически всем клиентам», — рассказали в пресс-службе.

Ранее российский группа «Пикник», перед выступлением которой и произошел теракт, объяснила решение провести благотворительный концерт в Санкт-Петербурге.

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      Анастасия Астахова
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