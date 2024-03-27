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10:35, 27 марта 2024Культура

Группа «Пикник» объяснила решение провести благотворительный концерт

Группа «Пикник» решила провести благотворительный концерт ради помощи людям

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Российский группа «Пикник» объяснила решение провести благотворительный концерт в Санкт-Петербурге. О причинах организовать выступление сообщил бас-гитарист коллектива Марат Корчемный в беседе с Telegram-каналом «РЕН ТВ|Новости».

«В первый день после произошедшего мы не думали ни о каких концертах. Потом какое-то прошло время, мы понимаем, что мы должны что-то делать, должны как-то быть с нашими зрителями вместе и чем можно помочь. Можем собрать — можем собрать, можем играть — будем играть», — отметил музыкант.

Он также подчеркнул, что речи о том, что деньги с концерта пойдут куда-то еще, кроме семей пострадавших и погибших в «Крокус Сити Холле» во время теракта, не шло. Корчемный выразил благодарность своим зрителям и признался, что гордится ими.

Ранее сообщалось, что на концерте группы «Пикник» в Санкт-Петербурге усилят меры безопасности.

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Жертвами теракта стали 139 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

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      Анастасия Астахова
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