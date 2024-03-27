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12:00, 27 марта 2024Культура

Лолита пожаловалась на «копеечную» пенсию

Лолита заявила, что не смогла бы прожить на свою «копеечную» пенсию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская певица Лолита Милявская пожаловалась на свою «копеечную» пенсию. Об этом она сообщила в интервью изданию «Мир новостей».

Певица призналась, что суммы ее пенсии (23 тысячи рублей) хватает только на квартплату, а также отметила, что не смогла бы прожить на эти деньги. Артистка рассказала, что в прошлом году заплатила только в налоговую около 10 миллионов рублей.

«Ну на 23 тысячи я могу оплатить квартплату — жрать бы мне не на что было. Но я выросла не с серебряной ложечкой во рту, поэтому что такое полное отсутствие денег, знаю. И была готова, что может быть период, когда снова совсем их не будет», — рассказала артистка.

Лолита также напомнила, что содержит 81-летнюю мать и 25-летнюю дочь, а потому откладывает деньги для них. Также она в любой момент может продать свою квартиру. «Сама я могу быть какой угодно безбашенной, но когда касается их, я должна знать, что у меня отложены деньги», — призналась певица.

Ранее концерт российской певицы Лолиты Милявской, которая недавно вернулась на сцену после скандала, связанного с «голой вечеринкой» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, отменили на Алтае.

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