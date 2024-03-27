Макрон начнет антироссийскую кампанию из-за успехов правых на выборах

Politico: Макрон встревожен возможной победой правых на выборах в Европарламент

Президент Франции Эммануэль Макрон начнет антироссийскую кампанию из-за успехов правой партии «Национальное объединение» на выборах в Европарламент. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, Макрон встревожен лидерством крайне правых за два месяца до выборов. Предполагается, что президент выведет на первый план столкновение идеологий и якобы российскую угрозу для борьбы с возможной победой оппонентов.

Источники рассказали, что 20 марта Макрон собрал в Елисейском дворце ряд лидеров своей партии «Возрождение», в том числе министра иностранных дел Стефана Сежурне и руководителя предвыборного штаба Пьера-Александра Англада. Французский лидер призвал депутатов и министров от партии принять активное участие в кампании. При этом ряд политиков из коалиции президента усомнились в необходимости драматизации идеологической борьбы с крайне правыми.

Ранее Макрона уличили в использовании лозунгов ультраправого французского политика Эрика Земмура. Крайне левый депутат Тома Порте напомнил, что одна из фраз в ходе выступления президента Франции использовалась Земмуром в ходе президентской кампании 2022 года.