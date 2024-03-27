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13:25, 27 марта 2024Наука и техника

У соседней звезды обнаружили мининептун

arXiv: открыта новая экзопланета типа мининептун

Фото: Stefica Nicol Bikes / Reuters

Международная группа астрономов сообщает об открытии новой экзопланеты типа мининептун, которая вращается вокруг соседней звезды. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Обнаруженная телескопом TESS планета, которая примерно в 2,5 раза больше Земли, получила обозначение TOI-4438 b. Она принадлежит системе красного карлика TOI-4438, расположенной в 98 световых годах от Земли.

TOI-4438 b имеет радиус 2,52 радиуса Земли, а его масса составляет примерно 5,4 массы Земли, что дает объемную плотность на уровне 1,85 грамма на кубический сантиметр. Планета обращается вокруг своего хозяина каждые 7,44 дня на расстоянии около 0,05 астрономической единицы от него. Равновесная температура TOI-4438 b оценивается в 435 кельвинов.

На основании собранных данных астрономы определили, что TOI-4438 b представляет собой богатый летучими веществами мининептун с относительно высокой минимальной массовой долей воды — 46 процентов. Планета, скорее всего, имеет водородно-гелиевую атмосферу, смешанную с такими молекулами, как вода, углекислый газ и метан.

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      Александр Еникеев
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