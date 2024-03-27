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15:34, 27 марта 2024Моя страна

Многодетный россиянин выиграл миллион рублей в лотерею

Многодетный россиянин из Нижнего Новгорода выиграл миллион рублей в лотерею

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Отец пятерых детей из Нижнего Новгорода стал победителем лотереи и выиграл миллион рублей. Об этом сообщает местный портал «Живем в Нижнем».

Счастливый билет, по сложившейся семейной традиции, мужчине подарила теща. В общей сложности она вручила семье шесть билетов, но выигрышным оказался только один. Мужчина проверял их вместе с женой и сначала заметил только пять нолей в сумме и решил, что выиграл 100 тысяч рублей. Однако супруга указала ему, что на самом деле нулей шесть и они выиграли миллион.

Многодетный россиянин признался, что никогда в жизни не выигрывал столь крупных призов и сначала не мог поверить в удачу. На эти деньги семья планируют погасить кредит на машину. Кроме того, нижегородец хочет приобрести новый автомобиль для поездок на рыбалки, но жена призывает его не торопиться с покупкой.

В 2017 году житель Сочи стал обладателем рекордного для России лотерейного выигрыша — 364 миллиона 685 тысяч 787 рублей. Предыдущим чемпионом в лотереях был житель Новосибирска: в 2016 году он стал богаче на 358 358 466 рублей.

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      Карина Черных
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