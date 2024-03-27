Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:54, 27 марта 2024Культура

Моргенштерна заподозрили в дуэте с Пугачевой

Продюсер Рудченко: Алла Пугачева могла записать дуэт с Моргенштерном

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российский продюсер Павел Рудченко предположил, что эстрадная певица Алла Пугачева записала дуэт с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Его слова приводит портал «Страсти».

При этом продюсер отметил, что не верит в успех будущей композиции. «Сложно гадать, как говорится, на кофейной гуще, с кем она спела. Если из молодых, которые имеют статус иноагента, то тот же Моргенштерн, например», — сказал он.

Рудченко также выразил мнение, что артистке не хватает внимания, из-за чего она «чувствует себя неполноценной». «Это определенного рода артисты, которые показали свое отношение как к нашей стране, так и к нашему народу. Они именно пытаются заработать на людях», — добавил он.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева может выпустить дуэт с малоизвестным артистом к своему 75-летию, которое наступит 15 апреля. По словам ее друзей, это будет грустная композиция о разлуке, где помимо голоса артистки будет звучать голос исполнителя, которого они не знают и не слышали раньше.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

      Ирина Шейк снялась в бриллиантах для рекламы и порадовала фанатов

      На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

      Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

      В ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе в российском городе

      Клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря в российском городе

      Названа доля участвовавших в валютных операциях россиян

      Китайские компании растеряли весь рост за месяц

      Франция выделит 400 миллионов евро на космические ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше