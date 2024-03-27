Моргенштерна заподозрили в дуэте с Пугачевой

Продюсер Рудченко: Алла Пугачева могла записать дуэт с Моргенштерном

Российский продюсер Павел Рудченко предположил, что эстрадная певица Алла Пугачева записала дуэт с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Его слова приводит портал «Страсти».

При этом продюсер отметил, что не верит в успех будущей композиции. «Сложно гадать, как говорится, на кофейной гуще, с кем она спела. Если из молодых, которые имеют статус иноагента, то тот же Моргенштерн, например», — сказал он.

Рудченко также выразил мнение, что артистке не хватает внимания, из-за чего она «чувствует себя неполноценной». «Это определенного рода артисты, которые показали свое отношение как к нашей стране, так и к нашему народу. Они именно пытаются заработать на людях», — добавил он.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева может выпустить дуэт с малоизвестным артистом к своему 75-летию, которое наступит 15 апреля. По словам ее друзей, это будет грустная композиция о разлуке, где помимо голоса артистки будет звучать голос исполнителя, которого они не знают и не слышали раньше.