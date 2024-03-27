Москва застряла в семибалльных пробках

Пробки в Москве днем 27 марта достигли семи баллов

Пробки в Москве днем в среду, 27 марта, достигли семибалльной величины. О том, что в столице наблюдаются серьезные заторы на дорогах, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Наибольшие затруднения заметны в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо на внешней и внутренних сторонах, при этом самые сильные заторы наблюдаются на севере, северо-западе, северо-востоке, юге, юго-востоке. Затруднения также есть на Москворецкой, Раушской, Пречистенской и Космодамианской набережных.

В связи с тем, что столица застряла в семибалльных пробках, столичный дептранс порекомендовал пользоваться метро для передвижения по городу. Пресс-служба департамента добавила, что вечером возможны локальные затруднения на Садовом кольце, Ленинградском шоссе и МКАД.