Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:13, 27 марта 2024Среда обитания

Москва застряла в семибалльных пробках

Пробки в Москве днем 27 марта достигли семи баллов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пробки в Москве днем в среду, 27 марта, достигли семибалльной величины. О том, что в столице наблюдаются серьезные заторы на дорогах, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Наибольшие затруднения заметны в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо на внешней и внутренних сторонах, при этом самые сильные заторы наблюдаются на севере, северо-западе, северо-востоке, юге, юго-востоке. Затруднения также есть на Москворецкой, Раушской, Пречистенской и Космодамианской набережных.

В связи с тем, что столица застряла в семибалльных пробках, столичный дептранс порекомендовал пользоваться метро для передвижения по городу. Пресс-служба департамента добавила, что вечером возможны локальные затруднения на Садовом кольце, Ленинградском шоссе и МКАД.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Во Франции заявили о провале антироссийской кампании Макрона

      В Верховной Раде назвали сроки демобилизации срочников

      Зафиксировано увеличение мозга человека

      Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»

      На Украине в здание военкомата бросили два коктейля Молотова

      В Армении ответили на вопрос о подаче заявки на членство в ЕС

      Минобороны России раскрыло потери Украины в зоне спецоперации за сутки

      Псу Лукашенко рекомендовали похудеть

      Раскрыты причины нежелания должников погашать долги за ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше