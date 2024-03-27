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08:42, 27 марта 2024Россия

Москвич оказался в реанимации после попытки опустить тарелки в посудомойку

Shot: 30-летний москвич оказался в реанимации после попытки открыть посудомойку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 30-летний мужчина оказался в реанимации после попытки опустить тарелки в посудомойку. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

В день происшествия житель столичного района Люблино отправился на кухню в своей квартире, где хотел закинуть тарелки в посудомойку. В процессе он одной рукой задел раковину, а второй рукой, которая была мокрой, решил открыть технику. Горожанина тут же ударило током.

Мужчина успел самостоятельно вызвать медиков и рассказать, что с ним случилось. Пострадавшего госпитализировали, в больнице он пережил клиническую смерть. Сейчас его в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение.

Ранее в Самаре девушка поужинала роллами в ресторане с парнем, после чего у нее остановилось сердце.

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      Анна Щербакова
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