Москвич оказался в реанимации после попытки опустить тарелки в посудомойку

Shot: 30-летний москвич оказался в реанимации после попытки открыть посудомойку

В Москве 30-летний мужчина оказался в реанимации после попытки опустить тарелки в посудомойку. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

В день происшествия житель столичного района Люблино отправился на кухню в своей квартире, где хотел закинуть тарелки в посудомойку. В процессе он одной рукой задел раковину, а второй рукой, которая была мокрой, решил открыть технику. Горожанина тут же ударило током.

Мужчина успел самостоятельно вызвать медиков и рассказать, что с ним случилось. Пострадавшего госпитализировали, в больнице он пережил клиническую смерть. Сейчас его в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение.

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