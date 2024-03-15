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11:38, 15 марта 2024Россия

У россиянки остановилось сердце после роллов на ужин в ресторане

В Самаре у девушки остановилось сердце после роллов на ужин в ресторане

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Самаре девушка поужинала роллами в ресторане с парнем, после чего у нее остановилось сердце. Врачи не смогли ее спасти, пишет Baza в Telegram-канале.

По ее информации, россиянка решила пойти на ужин в ресторан «Фуджи» на Ленинградской улице — там она вместе со спутником заказала роллы «Гаваи», «Мехико» и «Сан-Франциско». После приема пищи у девушки заболел живот и она начала задыхаться.

Девушку госпитализировали. В больнице она была уже без сознания. Там у россиянки остановилось сердце, врачи не смогли ее спасти. Отец девушки впоследствии рассказал, что у дочери была аллергия на рыбу — у нее начинались спазмы живота и проблемы с дыханием.

Ранее в Санкт-Петербурге у 12-летней девочки остановилось сердце во время приема у стоматолога в клинике «Дунай» в Красносельском районе. Организм подростка плохо отреагировал на анестезию, врачи не смогли ее спасти.

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      Анастасия Шейкина
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