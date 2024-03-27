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08:40, 27 марта 2024Среда обитания

Москвичам пообещали самый теплый день с начала года

Синоптик Леус: 27 марта в Москве может стать самым теплым днем с начала года

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

В Москве 27 марта может стать самым теплым днем с начала года. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

По словам синоптика, ситуация в атмосфере будет формироваться периферией антициклона. «Облаков в небе над регионом будет немного и обойдётся без осадков, что, несмотря на ветры северных румбов, отправит столбики термометров на штурм 10-градусных отметок», — рассказал Леус.

Температура воздуха в Москве будет на уровне плюс 9-11 градусов Цельсия, а в области — плюс 7-12 градусов. Скорость северо-западного ветра достигнет 2-7 метров в секунду, а атмосферное давление вырастет до 749 миллиметров ртутного столба — это немного выше нормы, пояснил метеоролог.

Ранее россиянам пообещали пугающе теплый апрель. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, второй месяц весны в этом году будет отличаться аномально высокими температурами и малым количеством осадков.

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      Нина Ташевская
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