Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:47, 27 марта 2024Мир

Побывавший на передовой немецкий аналитик рассказал о главной проблеме ВСУ

Аналитик Гади: ВСУ не смогут подготовить новых солдат до конца лета

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади, побывавший на передовой, рассказал о главной проблеме Вооруженных сил Украины (ВСУ). В интервью телеканалу Tagesschau он сообщил, что украинская армия испытывает критическую нехватку солдат.

При этом, считает эксперт, чтобы решить эту проблему, потребуется не один месяц. Он усомнился в том, что ВСУ успеют подготовить новых военных к концу лета.

Аналитик также предостерег Украину от преждевременного развертывания свежих подразделений. Он отметил, что такой шаг может привести к еще большим потерям, а также снижению мотивации у солдат.

Во время визита в республику Гади обратил внимание на падение боевого духа военных. «По сравнению с моим визитом перед началом наступления год назад заметно некоторое отсутствие цели», — признался он.

Ранее американское издание Politico объяснило нехватку солдат у Украины уклонением граждан от призыва на военную службу по мобилизации. Оно отметило, что уклонистов становится все больше.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Остается законной целью. Генерал ФСБ предрек главе ГУР Украины Буданову незавидную судьбу

      Захарова раскритиковала позицию США по теракту в «Крокусе»

      Губернатор вспомнил военное прошлое и пригрозил уничтожить энергосистему Украины

      В ЕС подняли вопрос об экологических последствиях конфликта на Украине

      Побывавший на передовой немецкий аналитик рассказал о главной проблеме ВСУ

      Россиянин описал поход в гости к британцу-нудисту фразой «заставит вздрогнуть»

      Под контроль государства вернулись 15 российских оборонных заводов

      Российские войска пресекли попытки Киева усилить передовые позиции

      Мужчина стал есть живых ящериц вместо виагры

      Россиянку проверят из-за слов о жертвах теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше