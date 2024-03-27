Побывавший на передовой немецкий аналитик рассказал о главной проблеме ВСУ

Аналитик Гади: ВСУ не смогут подготовить новых солдат до конца лета

Немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади, побывавший на передовой, рассказал о главной проблеме Вооруженных сил Украины (ВСУ). В интервью телеканалу Tagesschau он сообщил, что украинская армия испытывает критическую нехватку солдат.

При этом, считает эксперт, чтобы решить эту проблему, потребуется не один месяц. Он усомнился в том, что ВСУ успеют подготовить новых военных к концу лета.

Аналитик также предостерег Украину от преждевременного развертывания свежих подразделений. Он отметил, что такой шаг может привести к еще большим потерям, а также снижению мотивации у солдат.

Во время визита в республику Гади обратил внимание на падение боевого духа военных. «По сравнению с моим визитом перед началом наступления год назад заметно некоторое отсутствие цели», — признался он.

Ранее американское издание Politico объяснило нехватку солдат у Украины уклонением граждан от призыва на военную службу по мобилизации. Оно отметило, что уклонистов становится все больше.