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08:12, 27 марта 2024Среда обитания

Сальдо сообщил о планах восстановить торговый порт на Азовском море

Сальдо: Генический торговый порт на Азовском море планируют восстановить
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Морской торговый порт в Геническе на Азовском море планируется восстановить. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости.

Он напомнил, что Генический порт был остановлен еще в 1990-х годах. Сальдо отметил, что Азовское море является внутренним морем России, и ему требуется разветвленная портовая сеть.

Помимо этого власти планируют строительство новых очистных сооружений на Азовском побережье, добавил собеседник агентства. «Понимаю это как создание базы для расширения сети рекреационных заведений — домов отдыха, пансионатов, санаториев, туристических баз», — пояснил Сальдо.

Четыре новых региона — Луганская, Донецкая республики, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.

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      Марина Совина
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