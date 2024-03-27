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06:45, 27 марта 2024Силовые структуры

Мужчина умер во время занятий на скалодроме в Новосибирске

МВД начало проверку после смерти мужчины на скалодроме в Новосибирске

В Новосибирске мужчина умер во время занятий на скалодроме, по факту произошедшего начата проверка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что мужчина во время скалолазания получил травмы, несовместимые с жизнью. ЧП произошло на скалодром, расположенном около гимназии №5 в новосибирском Академгородке. Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее москвич упал со скалодрома, в результате чего получил тяжелые травмы. Предварительно, житель столицы упал с высоты 15 метров. Он получил перелом копчика, сильный удар также спровоцировал черепно-мозговую травму.

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      Марина Совина
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