Мужчина умер во время занятий на скалодроме в Новосибирске

МВД начало проверку после смерти мужчины на скалодроме в Новосибирске

В Новосибирске мужчина умер во время занятий на скалодроме, по факту произошедшего начата проверка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что мужчина во время скалолазания получил травмы, несовместимые с жизнью. ЧП произошло на скалодром, расположенном около гимназии №5 в новосибирском Академгородке. Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее москвич упал со скалодрома, в результате чего получил тяжелые травмы. Предварительно, житель столицы упал с высоты 15 метров. Он получил перелом копчика, сильный удар также спровоцировал черепно-мозговую травму.