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17:47, 27 марта 2024Экономика

Россия стала продавать меньше продовольствия за рубеж

ФТС: экспорт продуктов и сельхозсырья из РФ в январе 2024-го снизился на 8,2 %

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россия стала продавать за рубеж меньше продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (за исключением текстиля). О сокращении экспорта продуктов со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, за январь Россия поставила за рубеж продуктов и сельхозсырья на 3 миллиарда долларов. Снижение составило 8,2 процента в годовом выражении (3,3 миллиарда по итогам января 2023 года). В то же время импорт указанных товаров в страну снизился на 18,2 процента год к году, с 3,2 до 2,6 миллиарда долларов.

Как отметили в ФТС, основными статьями российского агроэкспорта являются зерновые культуры, масложировая продукция, рыба, а также кондитерские изделия. По итогам прошлого года экспорт продовольствия составил 43,1 миллиарда долларов (плюс 4,3 процента в годовом выражении), а импорт — 35,1 миллиарда (минус 1,7 процента).

Ранее стало известно, что в 2023 году доходы российских экспортеров от продажи древесины в дружественные страны выросли на треть в сравнении с досанкционным 2021-м. В денежном выражении они достигли уровня в четыре миллиарда долларов, сообщили аналитики Comtrade. Главным покупателем российской древесины с большим отрывом от конкурентов стал Китай (приобрел продукции на 2,4 миллиарда долларов). На втором месте оказался Узбекистан (586 миллионов долларов). Наибольший прирост закупок продемонстрировала Турция.

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      Вячеслав Агапов
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