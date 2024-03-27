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20:46, 27 марта 2024Силовые структуры

Россиянин получил 16 лет за сексуальные преступления в отношении мальчиков

В Архангельске дали 16 лет педофилу-рецидивисту, надругавшемуся над мальчиками

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Архангельске суд приговорил к 16 годам лишения свободы 78-летнего рецидивиста, надругавшегося над несовершеннолетними мальчиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по частям 3 и 5 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних»), части 5 статьи 135 («Развратные действия») и части 1 статьи 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 2020 по 2021 год пенсионер в бытовке на производственной базе знакомился с мальчиками в возрасте от 11 до 16 лет, наливал им алкоголь, а потом домогался и угрожал насилием. Один из потерпевших рассказал обо всем бабушке, и та обратилась в полицию.

Отмечается, что ранее педофила уже судили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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      Екатерина Кашурникова
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