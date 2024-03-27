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15:29, 27 марта 2024Россия

Стало известно о падении дрона с примотанной к нему коробкой в Подмосковье

Shot: жительница Подмосковья нашла упавший дрон с примотанной к нему коробкой

Кадр: Telegram-канал SHOT

Жительница Подмосковья нашла упавший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на своем земельном участке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в СНТ «Жемчужина» деревни Поповка Раменского городского округа. По предварительным данным, квадрокоптер имеет размеры примерно 50 на 50 сантиметров.

Отмечается, что к верхней части дрона прикреплена коробка. Обнаружившая его женщина обратилась в экстренные службы. На данный момент ожидается приезд саперов.

Ранее стало известно, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватили в Подольском городском округе Подмосковья. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, БПЛА направлялся в сторону столицы.

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      Никита Абрамов
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