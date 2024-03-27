Стало известно о взрывах в Одесской области

В Одесской области произошли взрывы

В Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 22:56 объявлена воздушная тревога. Также сигнал тревоги звучит еще в 11 областях Украины.

Ранее стало известно о прогремевших в среду взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Где именно они прозвучали, неизвестно. Подробности о повреждениях также не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.