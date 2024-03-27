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11:39, 27 марта 2024Мир

В Будапеште тысячи людей вышли на улицы и потребовали отставки Орбана

Reuters: в Будапеште тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки Орбана

Фото: Denes Erdos / АР

В Будапеште тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главного прокурора страны. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие прошли маршем от генеральной прокуратуры к парламенту с лозунгами «в отставку, в отставку», многие несли факелы.

Ранее экс-чиновник правящей партии «Фидес» Петер Мадьяр опубликовал архивную запись, на которой его бывшая жена, которая недавно ушла в отставку с поста министра юстиции страны, Юдит Варга обвиняет членов ближайшего окружения премьера в коррупционном скандале.

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