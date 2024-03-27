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06:02, 27 марта 2024Среда обитания

В ЕС подняли вопрос об экологических последствиях конфликта на Украине

Член ЕП Луэна поднял вопрос об экологических последствиях конфликта на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Испании Сесар Луэна поднял вопрос о последствиях конфликта на Украине для экологии, в частности с точки зрения климата, биологического разнообразия и загрязнения атмосферы. Об этом говорится в обращении депутата к Еврокомиссии, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Экологические и климатические последствия войны сказываются на экосистемах, приводя к исчезновению видов, химическому загрязнению и отходам и увеличению глобальных выбросов. Международные механизмы мониторинга выбросов парниковых газов в настоящее время не включают военную деятельность, поскольку они не учитывают значительный углеродный след, оставляемый армиями», — говорится в тексте обращения.

Не существует эффективных правил или механизмов для расчета или ограничения загрязнения, связанного с войной. Ограниченный доступ к информации и отсутствие точных данных об ущербе окружающей среде, причиненном конфликтом, затрудняют оценку полного воздействия на окружающую среду

Сесар Луэначлен Европарламента от Испании

По его словам, эта ситуация создает «значительные проблемы». В связи с этим Луэна обращается к Еврокомиссии с вопросом о данных относительно воздействия конфликта на Украине на окружающую среду. «Какие шаги может предпринять Комиссия, чтобы срочно решить проблему с международной точки зрения? Как Комиссия может укрепить правовую базу для защиты нашей окружающей среды во время конфликтов?» — спросил он.

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Ранее член парламента Норвегии Ларс Хальтбреккен заявил, что конфликт на Украине приводит к ситуации с загрязнением местной атмосферы азотом. «Завод по производству взрывчатых веществ Chemring Nobel получил разрешение увеличить выбросы азота с 40 тонн в год до 200 тонн. Это оправдано войной на Украине. Увеличение выбросов очень серьезно для фьорда, который и так сильно пострадал от загрязнения азотом», — говорилось в его обращении к правительству.

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      Кирилл Садовский
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