В российском городе жильцы решили избавиться от многоквартирного дома

Жильцы многоквартирного дома в Екатеринбурге решили продать его за 1 млрд рублей

В Екатеринбурге жильцы решили избавиться от многоквартирного дома, в котором живут. Соответствующее объявление появилось на одном из сервисов по продаже недвижимости.

Жильцы трехэтажного дома, расположенного в центре российского города по адресу улица Ленина, 4, выставили его на продажу за миллиард рублей. «Локация просто идеальная для построения собственного бизнеса и получения дохода уже в ближайшее время», — рассказал продавец недвижимости. Общая площадь здания составляет 1271 квадратный метр. В нем обустроены 26 квартир и 2 коммерческих помещения. Для стоянки машин предусмотрена парковка.

По словам продавца, земля оформлена под общедолевую собственность. «Проведено собрание, договоренность с собственниками достигнута, готовы выйти на сделку. Данный вариант — самый лучший на рынке», — заключил он.

Днем ранее стало известно, что жильцов многоэтажек в городе Семилуки заставят платить за туалет.