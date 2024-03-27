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11:09, 27 марта 2024Путешествия

В Венгрии оценили сложность получения шенгена для россиян

МИД Венгрии: страна не создает препятствий россиянам в выдаче шенгена

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Венгрия не создает никаких препятствий российским туристам в выдаче шенгенских виз. Сложность получения шенгена для россиян в беседе с ТАСС оценил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петер Сийярто.

Глава МИД отметил, что Будапешт выдает визы для граждан РФ без каких-либо проблем. Более того, он почеркнул, что страна не меняла методологию этого процесса.

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«Поскольку у нас есть соглашение о визовом аутсорсинге в России с визовым центром, вы можете подать запрос на визу по всей стране, — добавил Сийярто. — Там у вас очень предсказуемый график, сколько времени это может занять, что необходимо предоставить».

Министр также заявил, что в Венгрии отсутствует дискриминации в отношении российских путешественников. В стране, по его словам, «приветствуются все гости и туристы, независимо от того, откуда они приехали».

«У нас есть только одна просьба: уважайте наши правила и положения, и пока вы это делаете, у нас нет никаких проблем», — резюмировал он.

Россияне стали активнее планировать путешествия в Европу. В числе самых востребованных стран для отдыха летом у соотечественников оказались Франция и Италия. Среди популярных у россиян европейских направлений также оказались Венгрия и Испания — количество броней отелей там выросло на 520 и 272 процента соответственно.

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      Фариза Бацазова
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