В Венгрии оценили сложность получения шенгена для россиян

МИД Венгрии: страна не создает препятствий россиянам в выдаче шенгена

Венгрия не создает никаких препятствий российским туристам в выдаче шенгенских виз. Сложность получения шенгена для россиян в беседе с ТАСС оценил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петер Сийярто.

Глава МИД отметил, что Будапешт выдает визы для граждан РФ без каких-либо проблем. Более того, он почеркнул, что страна не меняла методологию этого процесса.

«Поскольку у нас есть соглашение о визовом аутсорсинге в России с визовым центром, вы можете подать запрос на визу по всей стране, — добавил Сийярто. — Там у вас очень предсказуемый график, сколько времени это может занять, что необходимо предоставить».

Министр также заявил, что в Венгрии отсутствует дискриминации в отношении российских путешественников. В стране, по его словам, «приветствуются все гости и туристы, независимо от того, откуда они приехали».

«У нас есть только одна просьба: уважайте наши правила и положения, и пока вы это делаете, у нас нет никаких проблем», — резюмировал он.

Россияне стали активнее планировать путешествия в Европу. В числе самых востребованных стран для отдыха летом у соотечественников оказались Франция и Италия. Среди популярных у россиян европейских направлений также оказались Венгрия и Испания — количество броней отелей там выросло на 520 и 272 процента соответственно.