Politico: антироссийская кампания Макрона не помогла ему в борьбе с конкурентами

Антироссийская кампания президента Франции Эммануэля Макрона не помогла ему в борьбе с конкурентами, а именно с ультраправой партией «Национальное объединение» на фоне приближающихся выборов в Европарламент. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников.

По данным источников газеты, некоторые союзники французского лидера засомневались в его стратегии борьбы с оппонентами, поэтому кампания Макрона провалилась.

Отмечается, что последние опросы показывают, что коалиция главы государства все еще уступает партии Марин Ле Пен и Жордана Барделлы примерно на 10 процентов.

Ранее стало известно, что президент Франции проводит антироссийскую кампанию из-за успехов правой партии «Национальное объединение». Сообщалось, что Макрон встревожен лидерством крайне правых за два месяца до выборов в Европарламент, поэтому выведет на первый план столкновение идеологий и якобы российскую угрозу для борьбы с возможной победой оппонентов.