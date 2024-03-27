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19:09, 27 марта 2024Мир

Захарова обвинила Францию в попытках дестабилизации на Южном Кавказе

Захарова: цель Франции на Южном Кавказе — сбор разведданных и дестабилизация

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В ходе своего присутствия на Южном Кавказе Франция преследует такие цели, как сбор разведданных и дестабилизация ситуации в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Присутствие Франции в регионе Южного Кавказа — это попытка собирать информацию разведывательного характера, следить за государствами региона, не дать возможности реализоваться тем мирным договоренностям, которые были достигнуты между нашими странами, в том числе и экономического характера», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что «Франция сделала бы все для того, чтобы договоренности, которые были достигнуты с 2021 года между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, были реализованы», если бы на самом деле стремилась к поддержанию мира и безопасности в регионе. Однако, по словам Захаровой, Франция «взяла противоположный курс».

Дипломат отметила, что Париж не справился с обеспечением безопасности в Африке, из-за чего «наивно полагать», что ему удастся сделать это на Южном Кавказе.

11 марта Захарова также обвинила Францию в создании фальшивого образа миротворца в Нагорном Карабахе.

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      Елизавета Мытарева
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