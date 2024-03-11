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03:52, 11 марта 2024Мир

Захарова заявила об изображении Францией миротворчества в Закавказье

Захарова заявила, что Франция начала изображать миротворца в Нагорном Карабахе

Фото: Maksim Konstantinov / Gloallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала что Франция сразу после провала политики в Африке переключилась на Закавказье и теперь стремится изображать миротворца в Нагорном Карабахе.

По ее мнению, рост активности Парижа в данном регионе связан с его неудачной политикой в Африке и попыткой таким образом компенсировать общественно-политическое сознание. Она подчеркнула, что действия Франции на Кавказе включают «как бы миротворческие усилия».

«Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения. Всю миротворческую роль даже в контексте нагорно-карабахского урегулирования как посредник взяла на себя и выполнила именно наша страна», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что самая сложная фаза уже завершилась, поэтому Франция старается покрасоваться и приписать себе чужие заслуги.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что США и Франция должны признать новые реалии, сложившиеся в регионе после операции в Нагорном Карабахе.

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      Марина Совина
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