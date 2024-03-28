Получено новое изображение сверхмассивной черной дыры в Млечном Пути

Event Horizon Telescope: получено поляризованное изображение Стрельца А*

Коллаборация Event Horizon Telescope (EHT) получила новое изображение сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути — Стрельца А* (Sgr A*). В этот раз ученым удалось запечатлеть структуру поляризации света, которая зависит от магнитного поля. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Картина поляризации света напоминает таковую на изображении черной дыры Powehi в центре галактики M87. Поляризация света характеризуется направлением, в котором колеблется вектор электрического поля электромагнитного излучения. В случае с космическими объектами свет поляризуется из-за свойств плазмы, окружающей источник, а сама плоскость колебаний вектора может вращаться из-за направления силовых линий магнитного поля.

Частицы горячей плазмы, вращающиеся вокруг силовых линий, создают картину поляризации, перпендикулярную полю. По словам ученых, изображение дает понять, как сильно искривляются магнитные поля вблизи черной дыры. Это играет решающее значение для понимания того, как эти объекты взаимодействуют с газом и окружающим их межзвездным веществом.

12 мая 2022 года коллаборация Event Horizon Telescope (EHT) опубликовала снимок Sgr A*, которая в 1500 раз меньше Powehi, что сравнимо с размером орбиты Меркурия. Хотя масса обеих черных дыр сильно различается, изображение Sgr A* почти не отличается по форме от изображения черной дыры в М87. По словам исследователей, это подтверждает фундаментальное предсказание теории гравитации Эйнштейна, согласно которой размер черной дыры зависит лишь от ее массы. Поскольку M87 в 2000 раз дальше, чем Sgr A*, внешне оба объекта одинаковы, несмотря на существенные различия в размерах.

В Event Horizon Telescope входят восемь обсерваторий, расположенных в Антарктике, Чили, Мексике, США и Испании. Все вместе они действуют как один телескоп диаметром десять тысяч километров. Это позволяет значительно увеличить разрешение получаемых снимков и уровень их детализации.