У популярного 32-летнего блогера обнаружили рак

Американский стример Тайлер Блевинс сообщил, что у него обнаружили рак

Популярный 32-летний блогер Тайлер Блевинс из США заявил, что у него диагностировали рак. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам Блевинса, несколько недель назад он прошел плановый осмотр у дерматолога, и во время приема врач обратил внимание на родинку на нижней части его стопы. Блогеру провели биопсию, которая показала, что у него меланома — рак кожи.

Американский стример добавил, что прогнозы врачей оптимистичные, поскольку опухоль обнаружена на ранней стадии. При этом Блевинс признался, что до сих пор пребывает в шоке из-за диагноза. «Я благодарен, что болезнь обнаружили рано, потому что у меня есть надежда на выздоровление», — заключил он.

Ранее британский комик и телеведущий Род Гилберт, у которого диагностировали рак головы и шеи, высказался о своей болезни. Он признался, что никогда не думал о том, что может столкнуться с этим недугом.

Тайлер Блевинс — американский блогер. Прославился благодаря стримам игр на сервисе Twitch. На его страницу на платформе подписано 19 миллионов пользователей.