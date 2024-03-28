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09:15, 28 марта 2024Из жизни

Восьмилетнего ребенка засосало в трубу бассейна в отеле

В США восьмилетнюю девочку засосало в трубу неисправного бассейна в гостинице

Фото: Unsplash

В США девочку засосало в трубу бассейна отеля в штате Техас из-за неправильно подключенного насоса. Об этом сообщает New York Post.

Трагическое происшествие случилось в субботу, 23 марта, в городе Хьюстон. Восьмилетняя Алия Джейко отдыхала с семьей в гостинице DoubleTree. Родные не смогли найти ребенка после купания в бассейне и заявили о пропаже.

Сначала сотрудники полиции организовали широкие поиски, так как заподозрили, что Джейко похитили. Однако позже ее обнаружили в одной из неисправных труб большого бассейна, который был выполнен в виде реки с озерцами для купания. Помочь девочке было уже невозможно, так как она пробыла под водой около 13 часов.

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Как объяснили в полиции, рабочие, вероятно, допустили ошибку при монтаже бассейна или случилась неисправность. Большая труба, которая должна была подавать воду, почему-то с силой втягивала ее, и Джейко затянуло внутрь. Обнаружить ее удалось только после того, как бассейн спустили и трубу исследовали при помощи камеры. Позже также выяснилось, что накануне один из гостей говорил, что насос работает неправильно.

«Многие из нас вчера утирали слезы. Это одно из самых печальных происшествий, что мы видели за последнее время», — сказал глава поискового отряда Тим Миллер.

Родные Джейко уже подали иск против DoubleTree с требованием выплатить один миллион долларов в качестве компенсации.

В июле 2022 года сообщалось, что житель Израиля провалился в карстовую воронку, которая образовалась под бассейном, где он купался. Часть дна бассейна провалилась, вода начала быстро уходить под землю, и водоворот засосал мужчину.

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      Никита Савин
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